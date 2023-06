Bewährungsstrafe bei Prozess in Donaueschingen

1 Das Ergebnis der Amokfahrt: Auf 2,6 Millionen Euro schätzt der Bauträger den Schaden an dem Neubau in Blumberg. Foto: picture alliance/dpa/SWR/Hardy Faißt

Die Bilder aus dem kleinen Blumberg an der Schweizer Grenze gingen durch die Welt. Ein Baggerfahrer reißt Balkone eines Neubaus ab – angeblich aus Wut wegen nicht gezahlter Gelder. Oder war es ganz anders?









Die Anwohner trauen ihren Augen nicht. Monatelang wächst gegenüber ein Neubau mit 31 Wohnungen in die Höhe. Fast fertig ist er. Doch nun fährt ein großer Raupenbagger die Fassade entlang, knallt mit der Schaufel auf die Garagen, reißt die Balkone herunter und rammt Löcher in die Glasfassade. Auf Handyfilmen sieht man, wie der Bagger von einer Balkonreihe zur nächsten fährt. „Wir träumen gerade“, ist in dem Video die ungläubige Stimme einer Frau zu hören. Dann ist zu sehen, wie ein Mann aus dem Bagger steigt, und wie ferngesteuert davongeht.