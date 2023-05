1 Der Angeklagte an einem früheren Verhandlungstag. Foto: Roberto Bulgrin

Die Bluttat während der Pfingstferienbetreuung an einer Esslinger Grundschule hat bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Vor Gericht schildert nun eine Betreuerin, wie sie den Messerangriff des 25-Jährigen erlebt hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Man mag sich gar nicht ausmalen, was mit der Siebenjährigen passiert wäre, hätte ihre Betreuerin nicht derart mutig eingegriffen. Am 10. Juni 2022 dringt ein Mann frühmorgens in die Katharinenschule in der Esslinger Innenstadt ein, wo eine Pfingstferienbetreuung stattfindet. Mindestens fünf Mal sticht er dort mit der Klinge eines Messers auf Nacken und Hinterkopf einer Grundschülerin ein.