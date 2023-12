Protestaktion auf der Rialto-Brücke: Klimaaktivisten färben Kanal in Venedig grün

1 Rialto-Brücke in Venedig: Klima-Aktivisten haben den Canal Grande grün gefärbt. Foto: dpa/---

Mitglieder der Protestgruppe Extinction Rebellion haben in Venedig den berühmten Canal Grande grün gefärbt. Die Aktivisten hatten sich von der Rialto-Brücke abgeseilt.











Klimaaktivisten haben in Italien mit einer spektakulären Aktion erneut auf sich aufmerksam gemacht: Mitglieder der Protestgruppe Extinction Rebellion haben in Venedig den berühmten Canal Grande grün gefärbt. Einige Aktivisten seilten sich am Samstagnachmittag von der Rialto-Brücke über dem zentralen Kanal der norditalienischen Lagunenstadt ab und schütteten Farbstoff in das Wasser, wie die Gruppe in den sozialen Medien mitteilte. Das Wasser in dem Kanal schimmerte daraufhin grün.