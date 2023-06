Protest in Stuttgart

1 Rund 100 Radfahrer demonstrierten am Freitag gegen die geplante Außengastro an der Oper in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Freitag haben in Stuttgart rund 100 Fahrradfahrer gegen die geplante Außengastro vor der Stuttgarter Oper demonstriert. Die Wut ist derweil groß.









Wo die Hauptradroute 1 im Schlossgarten vor der Oper verläuft, symbolisierten am Freitag zeitweise zwei auf dem Boden aufgebrachte Klebestreifen. Abstand zwischen den Streifen: vier Meter. So viel Raum ist für eine in zwei Richtungen befahrene Radschnellroute eigentlich vorgesehen.