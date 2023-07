6 Bis zum Jahr 2035 will Stuttgart klimaneutral werden. Dafür werde bisher zu wenig getan, sagen Klimaaktivisten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Klimaaktivisten sind überzeugt, dass zu wenig dafür getan werde, damit Stuttgart bis 2035 klimaneutral wird. Deshalb haben sie am Mittwoch demonstriert. Einzelne Lokalpolitiker werden dabei als „Clown“ bezeichnet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kurz werden die Plakate zu Regenschirmen umfunktioniert. Als die mehr als hundert Demonstranten am Mittwochnachmittag vom Schlossplatz zum Marktplatz marschieren, regnet es in Strömen. Für einige Teilnehmer des Protests von Fridays for Future (FFF) und der Mobilitätskampagne 365 Stuttgart dürfte die graue Szenerie jedoch zu ihrer Stimmung passen. Ihnen geht es um den vor einem Jahr gefällten Gemeinderatsbeschluss, dass Stuttgart bis 2035 klimaneutral werden will. Und aus ihrer Sicht hat sich seitdem viel zu wenig getan. Deshalb haben sie am Tag der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause demonstriert.