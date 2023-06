1 Mehrere Hundert Daimler-Mitarbeiter protestieren gegen einen geplanten Jobabbau im Stammwerk Untertürkheim. Foto: Ines Rudel

Die Mitarbeiter des Daimler-Stammwerks Stuttgart-Untertürkheim sind kampfbereit, um ihre Jobs zu retten. Hunderte haben gegen den geplanten Abbau von rund 4000 Stellen protestiert.









Stuttgart - Die Daimler-Mitarbeiter strömen in Scharen an diesem Donnerstagmorgen, um sich im großen Parkhaus des Untertürkheimer Werksteils Mettingen zu versammeln. „Kampffähig trotz Corona“ ist auf einem Transparent zu lesen. Im Abstand und mit Maske kommen sie zu Hunderten, um gegen den drohenden Personalabbau und Verlagerungen der Produktion im Stammwerk Untertürkheim zu protestieren. Die Buhrufe sind ohrenbetäubend. Auch an zwei anderen Standorten kommen Daimler-Beschäftigte zu Kundgebungen zusammen, insgesamt sind es Tausende.