Einen riesigen Schriftzug mit dem Wort „Nein“, aufgestellt aus so vielen protestierenden Bürgerinnen und Bürgern wie möglich: Diese Aktion plant die Bürgerinitiative Gemeinsam gegen Lea Tamm/Asperg am Samstag, 17. Juni, im Rahmen eines Sommerfestes. Das Fest steigt auf dem Festgelände des Westernreitclubs in Tamm in der Unterriexinger Straße und beginnt um 14 Uhr. Dienen soll es dazu, die Bürgerinitiative kennenzulernen, Informationen über zurückliegende Aktionen und Ausblicke auf geplante Veranstaltungen zu bekommen. Zudem ruft die BI Gäste dazu auf, sich weiter an der Unterschriftenliste zu beteiligen, die sie dem Justizministerium übergeben will. Um 17 Uhr wollen sich die Initiatoren mit den Besuchern zum „Nein“ zusammenstellen. Das Foto, das dabei entsteht, soll auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerinitiative verwendet werden.