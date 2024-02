Protest der Landwirte: Umgedrehte Ortsschilder auch in Stuttgart

1 Protest-Ortsschild in Plieningen Foto: Schöll

Die Idee kam aus Frankreich. Umgedrehte Ortsschilder als Protest gegen die Landwirtschaftspolitik. Jetzt findet man die ersten auf dem Kopf stehenden Ortsschilder auch in Stuttgart. Gesehen am Plieninger Ortseingang.











Link kopiert



Wie eine Welle, die langsam von West nach Ost schwappt, hat sich das Phänomen ausgebreitet. Begonnen hatte es mutmaßlich im französischen Departement Tarn, wo etwa ab November vergangenen Jahres die ersten Ortsschilder von Mitgliedern der französischen Landjugend umgedreht wurden, um gegen die nationale und die europäische Politik zu protestieren. Fast 10 000 Schilder, so heißt es, wurden in der Folge in Frankreich an Ortseingängen derartig manipuliert.