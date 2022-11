1 Unter der Maske verbarg sich der singende Schauspieler Daniel Donskoy. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der Maulwurf gewinnt die siebte Staffel der ProSieben-Show „Masked Singer“. Im Finale am 5. November erhielt er die meisten Zuschauerstimmen und verwies damit den Werwolf, Rosty den Roboter und die Zahnfee auf die Plätze zwei bis vier. Seit der ersten Folge dieser Staffel war sich das Rateteam um Ruth Moschner sicher: Zumindest ein wenig musikalische Erfahrung muss beim Maulwurf vorhanden sein. Große Namen wurden ins Spiel gebracht, doch bis zur Enthüllung erriet niemand, wer sich unter dem Maulwurf-Kostüm verbirgt.

Dieser Star steckt unter der Gewinner-Maske

Vom Gewinn noch ganz berauscht, taumelte der Maulwurf über die Bühne und stolperte sogar über den Gewinnerpokal, bevor er seine Maske abnahm. Dann stand fest: Daniel Donskoy verbarg sich unter der Maske. Donskoy ist hauptsächlich als Schauspieler bekannt, etwa aus dem „Tatort“ und der „Faking Hitler“-Serie.

In der Netflix-Produktion „The Crown“ spielte er den Liebhaber von Lady Di. Was die musikalische Erfahrung angeht, hatte das Rateteam recht: Donskoy veröffentlichte bereits einige Singles und war auch schon auf deutschlandweiter Clubtour. Im Finale sang Donskoy drei Songs: „Grenade“ von Bruno Mars, „Sex on Fire“ von den Kings of Leon und „Larger Than Life“ von den Backstreet Boys.

Diese Stars verbargen sich unter den anderen Final-Masken

Die Zahnfee belegte Platz vier. Unter dem putzigen Kostüm versteckte sich die deutsche Sängerin Leslie Clio. Ohne Namen in die Show gestartet war Rosty der Roboter. Am Ende erreichte er den dritten Platz, nahm seine Maske ab und zum Vorschein kam: Schauspieler und Comedian Rick Kavanian, der unter anderem lange Zeit Teil der Bullyparade war. Der zu Beginn noch furchteinflößende Werwolf sang sich im Laufe der Show in die Herzen der Fans und erreichte den zweiten Platz. Unter der haarigen Maske verbarg sich der Entertainer Bürger Lars Dietrich.