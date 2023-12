Promis im Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Diese drei Schwestern lieben den Zirkus

1 Beim Weltweihnachtscircus Stuttgart (von links): Susanne Ivancan, Monica Ivancan, Miriam Mack, Michael Mack, Zirkuschef Dalien Cohen und Christian Meier, der Mann von Monica Ivancan. Foto: /Cohen

Wenn Model Monica Ivancan Events wie die Bambi-Verleihung besucht, ist ihre Schwester Miriam Mack meist dabei, die Frau des Juniorchefs aus dem Europapark Rust. Es gibt aber noch eine dritte Schwester: Gemeinsam waren jetzt alle im Weltweihnachtscircus.











„Driving Home for Christmas“, singt Chris Rea jedes Jahr im Dezember – und auch die Ivancans fahren zum Christfest gern nach Hause. In Stuttgart-Zazenhausen sind sie bei Eltern kroatischer Abstammung aufgewachsen – und an Weihnachten trifft sich die Familie stets daheim. Traditionell geht’s bei dieser Gelegenheit gemeinsam in den Weltweihnachtscircus auf den Cannstatter Wasen.