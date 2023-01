8 Tatjana Patitz im Juli 1990 in einer Talkshow im NDR. Foto: imago //teutopress

In den 1980er und 90er Jahren gehörte die in Hamburg geborene Tatjana Patitz neben Cindy Crawford oder Naomi Campbell zu den gefeierten Supermodels. Nun ist die 56-Jährige an Brustkrebs gestorben. Zum Tod des Models äußern sich alte Weggefährten und andere Prominente tief betroffen.

Modedesigner Wolfgang Joop schreibt in seinem Nachruf im „Spiegel“: „Ihr Tod ist auch ein Zeichen, dass die Sucht nach Schönheit und nach Freiheit vorbei ist.“ Fotos von Patitz hätten gezeigt, „dass die Mode im Grunde gar nicht so wichtig ist, sondern die Persönlichkeit derer, die sie trägt“.

Mitglieder der Supermodel-Gang trauern

Auch in den sozialen Netzwerken erinnern Weggefährten an Tatjana Patitz. Auf dem Twitter-Account der Band Duran Duran heißt es, Patitz sei ohne Zweifel „eines der größten Models ihrer Zeit und eine liebenswürdige Person gewesen“.

Kolleginnen wie Claudia Schiffer, Cindy Crawford und Helena Christensen bekundeten am Mittwoch ebenfalls ihre Trauer. „Sie war ein echtes Mitglied der Supermodel-Gang und es ist schwer zu verstehen, dass jemand so jung von uns gegangen ist“, schrieb Schiffer (52) auf Instagram.

„Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten“. Sie seien „Babys in der Modebranche“ gewesen und quasi zusammen aufgewachsen, schrieb Crawford (56) zu gemeinsamen Fotos der jungen Models auf Instagram. Patitz sei sensibel, liebenswürdig und neugierig gewesen, mit unvergesslich durchdringenden Augen.

Christensen (54) erinnerte an Patitz’ „göttlichen Geist“. Sie hätten viel zusammen gelacht und sich über ihre gemeinsame Liebe zur Natur verbunden gefühlt. Der Tod von Patitz stimme sie „tief traurig“, schrieb die Stiftung des Star-Fotografen Peter Lindbergh (1944-2019). Erinnert werden müsse an ihre „Güte, innere Schönheit und herausragende Intelligenz“.

Patitz wurde am 25. März 1966 als Tochter einer estnischen Mutter und eines deutschen Vaters in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Später zog sie nach Kalifornien in den Küstenort Malibu und bekam auch einige Filmrollen. Aus einer geschiedenen Ehe mit einem Geschäftsmann hatte Patitz einen Sohn.

Journalist Christoph Amend schreibt auf Twitter: „Einmal habe ich Tatjana Patitz gefragt, wer sie sei, und ihre Antwort war: „Ich bin eher der beobachtende Typ.“ Damals habe ich mich gefragt, wie das gewesen sein muss für jemanden wie sie, jahrelang von allen beobachtet worden zu sein.“

Man habe wenig über Tatjana Patitz gewusst, ergänzt Modedesigner Wolfgang Joop. „Sie war eine Zeit lang mit Seal liiert, dem späteren Mann von Heidi Klum. Aber man hat auch darüber wenig erfahren. Seit 1988 lebte sie sehr zurückgezogen in Kalifornien“, schreibt Joop: „Das Internet war ihr suspekt, Social Media stand sie kritisch gegenüber, am liebsten hätte sie den „Aus“-Knopf gedrückt.“