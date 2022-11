1 Jenefer Riili, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht" ist eine der Teilnehmerinnen der neuen Staffel von "Prominent getrennt". Foto: RTL

In wenigen Monaten zeigt RTL+ eine neue Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen". Diese insgesamt acht Ex-Paare sind dabei.















Acht ehemalige Paare stehen derzeit für eine zweite Staffel des Reality-Formats "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" vor der Kamera. RTL zeigt die neuen Folgen im Frühjahr über das hauseigene Streamingangebot RTL+. Ob die Episoden womöglich auch im TV gezeigt werden sollen, ist nicht bekannt.

Abermals begeben die Ex-Paare sich zusammen in eine Villa. Sie möchten herausfinden, wie sie mittlerweile zueinander stehen und müssen trotz ihrer Trennung gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Dreharbeiten in Südafrika laufen laut einer Pressemitteilung bereits.

Die Teilnehmer: Von "Bachelor in Paradise" bis "Temptation Island"

In die Villa ziehen Gloria (30) und Nikola Glumac (26), die bereits den Treuetest bei "Temptation Island" nicht bestanden haben. Nikola wolle laut der Mitteilung, dass Gloria ihre "zickige Art" ablege, während sie hoffe, dass er erkennen könne, wie sehr er sie im vergangenen Jahr in der Datingshow verletzt habe. Kate Merlans (35) und Jakub Merlan-Jareckis (27) Ehe, die 2021 geheiratet hatten, hielt kein Jahr. Curvy-Model Marlisa Rudzio (33) und Fabio De Pasquale (28) trennten sich Anfang des Jahres. Sie seien "wie Dick und Doof" gewesen, meinte Fabio.

Die aus "Berlin - Tag & Nacht" bekannten Matthias Höhn (26) & Jenefer Riili (30) trennten sich vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes und führten eine On-off-Beziehung. Knapp neun Monate waren Gustav Masurek (33) und Karina Wagner (26), die durch "Bachelor in Paradise" ein Paar wurden, zusammen. Seit ihrer Trennung im Mai habe Funkstille geherrscht, wie auch bei Michelle Kaminsky (25) und Marc-Robin Wenz (27), bekannt aus "Temptation Island".

Silva Gonzalez (43) und Stefanie Schanze (34) von den Hot Banditoz waren mehrere Jahre zusammen, doch sie trennten sich privat und auch beruflich. Laut Gonzalez sei aber "noch Liebe da". Sandra Janina (23) und Juliano Fernandez (24) kamen demnach die Zukunftspläne in die Quere. Während er sich auf die Karriere fokussieren wolle, wolle sie Familie.