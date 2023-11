Zwischenfall in Sendung – Sanitäter im Einsatz

1 Paulina Ljubas musste von einem Arzt behandelt werden (Archivbild). Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

In der Sat.1-Sendung „Promi-Big-Brother“ hat es einen Zwischenfall gegeben. Kandidatin Paulina Ljubas musste von einem Sanitäter behandelt werden. Der Sender äußert sich.











Link kopiert



Bei der Sat.1-Reality-Show „Promi Big Brother“ ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Kandidatin Paulina Ljubas hatte am Donnerstagabend Kreislaufprobleme, der Sender griff daraufhin in den Live-Stream ein, wie ein Sprecher der Show am Freitag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatten das Portal „Tag24“ und „Bild“ berichtet.