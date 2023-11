Promi Big Brother-Knall: Urgestein Jürgen Milski streicht die Segel

1 Damit hat er wohl nicht gerechnet: Jürgen Milski ist schon raus bei "Promi Big Brother". Foto: Sat.1

Da waren es noch zehn bei "Promi Big Brother": Ausgerechnet Jürgen Milski hat das Zuschauer-Voting nicht überdauert und musste überraschend früh die Trash-Segel streichen.











Die Top 10 der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" steht fest. Am Dienstagabend (28. November) wurde im Gegensatz zum Vortag wieder normal abgestimmt, wer den TV-Container verlassen muss - soll heißen, dass die Bewohner sich gegenseitig nominierten und die Zuschauer dafür das finale Exit-Wörtchen zurückbekamen. Die Wahl nach der Nominierung: Jürgen Milski (60) oder Ron Bielecki (25). Was nach einer sicheren Nummer für das "Big Brother"-Urgestein klang, mündete in einer großen Überraschung. Denn nach den zuvor ausgeschiedenen Kandidaten Patricia Blanco (52) und Philo (41) landete Milski, von vielen im Vorfeld als Favorit auserkoren, vor der Container-Tür und folglich nur auf Platz elf.