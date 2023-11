Promi Big Brother: Wer ist nominiert? (Folge 3)

Seit dieser Woche – genauer gesagt Montag, 20. November – kann man im Free-TV beim Privatsender Sat.1 und beim Streamingdienst Joyn wieder zusehen, was passiert, wenn 13 Prominente auf engstem Raum zusammenleben – und um eine beachtliche Summe Geld kämpfen. Denn an diesem Tag ist die elfte Staffel von „Promi Big Brother“ gestartet.

Anders als in den letzten Jahren sind die Teilnehmer der Reality-TV-Show nicht in ein richtiges Haus, sondern in 34 Container eingezogen. Heißt: einen Luxusbereich etwa mit Badewanne und Whirlpool gibt es 2023 nicht. In den Containern müssen die Teilnehmer nicht nur miteinander auskommen, sondern sich auch in der ein oder anderen Challenge beweisen. Nach und nach müssen Promis die Show verlassen, dafür nominieren sie sich gegenseitig. Auf wen traf die Wahl in Folge 3?

Dieser Kandidat wurde in Folge 3 nominiert

Auch in der dritten Folge von „Promi Big Brother“ mussten die Bewohner wieder einen der anderen Teilnehmer für den ersten Exit nominieren. Erfolgen kann dieser jederzeit. Am Mittwochabend bekam Matthias Mangiapane die meisten Stimmen – nämlich vier. Der 40 Jahre alte Reality-TV-Teilnehmer nahm die Entscheidung relativ ruhig hin. Unter anderem hatten ihn Yeliz Koc und Dilara Kruse nominiert.

Damit ist er der Dritte auf der Exit-Liste. In der Folge zuvor war bereits Iris Klein – Mutter von Daniela Katzenberger und Reality-TV-Darstellerin – von den anderen nominiert worden. Die Noch-Ehefrau von Peter Klein, der ebenfalls im TV-Container ist, bekam sechs von zwölf möglichen Stimmen.

Der dauerhafte Streit mit ihm spielte dabei wohl eine Rolle, denn auch er hatte Iris Klein seine Stimme gegeben und das mit den Worten „Seit sie hier ist, habe ich weniger Spaß, aber ich bin hier, um Spaß zu haben!“, begründet.

In der TV-Premiere am vergangenen Montag wurde Influencerin Paulina Ljubas für den Auszug nominiert. Sie erhielt vier Stimmen. Verlassen hat die Show bis jetzt noch niemand. Im vergangenen Jahr war es so, dass ein Kandidat bereits am zweiten Tag freiwillig die Reißleine zog.

Wer sind die Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2023?

Alle Bewohner der TV-Container bei „Promi Big Brother“ 2023 Foto: SAT.1/Nadine Rupp/Willi Weber

Die Teilnehmer, die in diesem Jahr an der Show teilnehmen und in die Promi-Big-Brother Container einziehen, sind vielen wahrscheinlich aus dem Reality-TV bekannt:

Yeliz Koc (Influencerin und Reality-TV-Darstellerin)

Peter Klein (Reality-TV-Darsteller)

Matthias Mangiapane (Reality-TV-Darsteller)

Paulina Ljubas (Influencerin und Reality-TV-Darstellerin)

Manuela Wisbeck (Schauspielerin)

Philo (Zauberkünstler)

Iris Klein (Mutter von Daniela Katzenberger und Reality-TV-Darstellerin)

Ron Bielecki (Webvideoproduzent auf YouTube)

Dominik Stuckmann („Der Bachelor“ 2022)

Jürgen Milski (Big Brother-Urgestein, Sänger und Moderator)

Patrizia Blanco (Tochter von Roberto Blanco und Reality-TV-Darstellerin)

Dilara Kruse (Frau von Fußballer Max Kruse)

Marco Strecker (Content Creator und Wildcard-Gewinner)

Letzterer ist bei „Promi Big Brother“ dabei, da er mittels Community-Voting ausgewählt wurde. Das ist eine Neuerung bei der diesjährigen Staffel. Der 21-Jährige hat auf TikTok rund 4,5 Millionen Abonnenten, bei Instagram folgen ihm mehr als 590.000 Menschen.

Wie viel Geld bekommt man bei „Promi Big Brother“?

Wie im letzten Jahr kämpfen die Promis in Staffel 11 um eine Siegprämie von 100.000 Euro.

Wann läuft „Promi Big Brother“ im TV?

Sehen kann man die nächste – sprich dritte – Folge von „Promi Big Brother“ am Mittwoch (22. September) ab 23 Uhr bei Sat. 1 sowie Joyn. Die einzelnen Sendeterminesind folgende:

Folge 1: Montag, 20. November, 20.15 bis 23.55 Uhr

Folge 2: Dienstag, 21. November, 20.15 bis 22.20 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 22. November, 23 bis 0.25 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 23. November, 22.15 bis 23.45 Uhr

Folge 5: Freitag, 24. November, 22.55 bis 0.20 Uhr

Folge 6: Samstag, 25. November, 23.30 bis 0.55 Uhr

Folge 7: Sonntag, 26. November, 22.15 bis 23.45 Uhr

Folge 8: Montag, 27. November, 20.15 bis 23.55 Uhr

Folge 9: Dienstag, 28. November, 20.15 bis 22.20 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 29. November, 23 bis 0.30 Uhr

Folge 11: Donnerstag, 30. November, 22.15 bis 23.45 Uhr

Folge 12: Freitag, 1. Dezember, 23.55 bis 01.25 Uhr

Folge 13: Samstag, 2.Dezember, 22.15 Uhr bis 23.45 Uhr

Folge 14: Sonntag, 3. Dezember, 22.15 Uhr bis 23.50 Uhr

Folge 15: Montag, 4. Dezember, 20.15 Uhr bis 23.35 Uhr

Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung läuft außerdem „Promi Big Brother - Die Late Night Show“.

Erstmals: 24-Stunden-Livestream

Zum zehnjährigen Jubiläum der Show gibt es auch rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream, der bereits am 18. November startete. Übertragen wird das bei auf Live-Channel (eigener Sender) und auf Joyn PLUS+. Die Bilder aus dem Container werden wegen des Jugendschutzes mit einer Verzögerung von fünf Minuten übertragen.