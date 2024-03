Projekt in Bietigheim-Bissingen: Bei der neuen Halle sind noch viele Fragen offen

1 Das Projekt des Kölner Unternehmens steht ganz am Anfang. Foto: Thesauros Asset Management AG

Es klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein: Eine Stadt braucht eine neue Sporthalle, und ein Hotel könnte auch nicht schaden. Dann kommt ein Privatunternehmen und will genau das bauen, ohne dass die Stadt tief in die Tasche greifen muss. So läuft es gerade in Bietigheim-Bissingen. Der Kölner Projektentwickler Thesauros plant den Bau einer Mehrzweckhalle für Sport und Veranstaltungen in direkter Nachbarschaft zur Ege-Trans-Arena. Zudem sollen ein Hotel und Einkaufsmöglichkeiten entstehen.