Stuttgart baut Taubenhäuser in U-Bahnstationen

1 In der U-Bahnstation Charlottenplatz entsteht ein Taubenhaus. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Tauben hinterlassen Unmengen Kot, sind unbeliebt – und clever. Was es schwer macht, sie zu vertreiben. Die SSB und Tierschützer suchen nach einem sanften Weg, die Plage in den U-Bahnstationen in den Griff zu bekommen. Und haben ihn offenbar gefunden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist in der Tat ein hässlicher Anblick: An mehreren Stellen in der Klett-Passage hängen dunkle Fetzen von der Decke herunter – verursacht von Tauben, die dort leben. Sie haben inzwischen gelernt, wie sie hinter die Aluminium-Schienen der Deckenverkleidung kommen. Und dort stoßen sie dann eben auf jenes Dämmmaterial – das sie zerrupfen und das deshalb herunterhängt.