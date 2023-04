1 Fein säuberlich zubereitete Filetstücke bei der ersten baden-württembergischen Grillmeisterschaft in Stuttgart. Foto: : Landesmesse Stuttgart GmbH

Grillprofis können in Stuttgart auf Titeljagd gehen. Bereits am Samstag, 15. April, treten bei den BBQ Days auf der Messe 15 Teams gegeneinander an. Die baden-württembergische Meisterschaft ist aber erst der Anfang.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Den Titel deutsche Grillhauptstadt kann Stuttgart für sich beanspruchen – zumindest in den nächsten 14 Monaten. Denn zwischen 15. April 2023 und 28. Juli 2024 finden drei große Grillmeisterschaften in der Landeshauptstadt statt. Zum Einstieg wird der baden-württembergische Grillmeister gesucht – als Rahmenprogramm zu den BBQ Days im Zuge der Stuttgarter Frühjahrsmessen. Bei dem Wettbewerb treten 15 Teams gegeneinander an. Sie grillen im Außenbereich der Stuttgarter Messe um den Titel. Die Veranstaltung hatte im vergangenen Jahr ihre Premiere. Im Juli diesen Jahres folgt dann die deutsche Grillmeisterschaft und ein Jahr später sogar die Weltmeisterschaft.

Internationale Grillprofis kommen nach Stuttgart

„Mit drei Barbecue-Events setzen wir neue Maßstäbe“, freut sich Stefan Lohnert, der Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Er rechnet mit Teilnehmern aus der ganzen Welt. Das Team, das am 15. April gewinnt, erhält automatisch einen Startplatz für den nächsten Grillwettbewerb, der am 29. und 30. Juli ebenfalls auf den Fildern stattfindet. Die deutsche Meisterschaft, die die German Barbecue Association (GBA) mit der Messe ausrichtet, ist aber nicht nur für Mannschaften aus der Bundesrepublik offen, auch internationale Grillprofis dürfen dabei antreten.

Von 2016 bis vergangenes Jahr war Fulda der Austragungsort gewesen. Doch für die 26. Ausgabe hatte die GBA ein Gelände „mit Anschluss an Flughafen, Bahn und diverser Infrastruktur“ gesucht, sagt Oliver Sievers. Er ist sowohl Präsident der GBA als auch der World Barbecue Association (WBQA) – und damit dürfte klar sein, was auf „den Probelauf“ oder passender gesagt „die Feuerprobe“ im Juli 2024 folgt: die Weltmeisterschaft. Sie findet im zweijährigen Turnus statt und war zuletzt im belgischen Torhut an den Start gegangen. In Deutschland machte sie seit zwölf Jahren nicht mehr Station. „Die Grillmeisterschaften waren schon immer ein Wanderzirkus“, erklärt der Grillpräsident.

Erfolgreiche Mannschaft aus Stuttgart

Zur Deutschen Meisterschaft in diesem Juli werden rund 50 Teams erwartet. Die GBA und die Messe Stuttgart rechnen mit rund 20 000 Besucherinnen und Besuchern. Bei der Weltmeisterschaft ein Jahr später sollten die Werte noch deutlich steigen, kündigt der Messechef Stefan Lohnert an. Jeder Wettbewerb wird von einer Ausstellung mit Schaugrillen, Verkostungen und Herstellern begleitet. Die BBQ Days laufen parallel zu den Frühjahrsmessen von 13. bis 16. April. Vergangenes Jahr wurde dabei das Team SWAT BBQ baden-württembergischer Meister, die Abkürzung steht für South West All Time. Anlässlich der Deutschen Grillmeisterschaft in Schwäbisch Hall im Jahr 2012 fand sich die Truppe um Fleischsommelier Daniel Nonnenmann. Die Stuttgarter haben schon mehrere Titel ergrillt, 2017 gewannen sie beispielsweise die deutsche Grillmeisterschaft in der Amateurklasse.