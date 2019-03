1 Borna Sosa (Mi.) ist mit seinen Teamkollegen Erik Thommy (li.) und Andreas Beck enttäsucht nach der Niederlage beim FC Bayern München im Januar. Foto: Pressefoto Baumann

Der kroatische U-21-Nationalspieler Borna Sosa versteht nicht, warum er beim VfB Stuttgart nicht zum Zug kommt und übte deshalb in einem Interview scharfe Kritik am Fußball-Bundesligisten. Die Reaktionen im Netz sind gespalten – es gibt Posts, die Sosa Rückendeckung geben und solche, die sein Verhalten ablehnen.

Stuttgart - Borna Sosa hat mal wieder Fußball gespielt. Nicht im Trikot des VfB Stuttgart, sondern im Dress der kroatischen U-21-Nationalmannschaft. Beim 2:2 des Nachwuchsteams des Vizeweltmeisters in Italien am Montagabend spielte der Profi des Fußball-Bundesligisten von Beginn an und wurde nach 64 Minuten ausgetauscht – sein Team hatte 0:2 zurückgelegen, dann aber noch zumindest ein Remis erreicht. Borna Sosa fiel auf dem Spielfeld weder besonders positiv noch negativ auf, aber immerhin durfte der 21 Jahre alten Defensivmann mal wieder ran. Das war zuletzt beim VfB Stuttgart nicht mehr der Fall, Trainer Markus Weinzierl hatte des Kroaten bisweilen gar lediglich auf der Tribüne Platz nehmen lassen – was dem jungen Mann ganz und gar nicht behagte. Der größten kroatischen Sportzeitung hatte der Bundesliga-Profi ein Interview gegeben, in dem er sein deutliches Missfallen und völliges Unverständnis ausdrückte, wie er beim VfB behandelt und aufs Abstellgleis geschoben würde. Der Club wird den jungen Mann nach seiner Rückkehr zu einer Aussprache bitten, im Netz dagegen gibt es längst die ersten Reaktionen auf das Interview – dabei gibt es User, die Sosas Sicht teilen und solche, die sein Verhalten kritisieren.

