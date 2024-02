Probealarm in der Wilhelma: Der Bär ist los in der Wilhelma

4 Probealarm in der Wilhelma: Ein Mitarbeiter im Bärenkostüm spielte den „Bär“, der aufgespürt, narkotisiert und gefangen wurde. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

Der zoologisch-botanische Garten hat eine Alarmübung erfolgreich absolviert. Getestet wurden Alarm- und Notfallpläne für den Fall, dass ein Tier ausbricht – in diesem Fall war in der Wilhema ein „Bär“ aus seinem Gehege entwischt.











Alarm am Donnerstagmorgen in der Wilhelma: Gegen 9.30 Uhr begann eine Übung, bei der „die Effizienz von Alarm- und Notfallplänen im Falle eines Tierausbruchs“ getestet wurde, wie der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilte. Im konkreten Szenario ging es um einen Brillenbären, der sich außerhalb seiner Anlage bewegte. Ein Mitarbeiter hatte sich als Bär kostümiert und sorgte so für eine realitätsnahe Übungssituation. Erstmals kam dabei eine neue Warn-App zum Einsatz: Nachdem die Direktion der Wilhelma den geplanten, aber nicht angekündigten Alarms ausgelöst hatte, wurden die Mitarbeitenden per Smartphone alarmiert und erhielten Handlungsanweisungen. Sie sprachen daraufhin die Besucher an und führten sie in sichere Bereiche.