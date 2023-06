1 Autos, die auf der Suche nach einem Parkplatz die Straßen verstopfen – das soll es in Ludwigsburg nicht mehr geben. Foto: factum/Jürgen Bach

Ludwigsburg - Theoretisch sind sich alle einig: In Ludwigsburg verstopfen zu viele Autos die Straßen. Doch darüber, wie das anders werden könnte, gibt es keine Einigkeit. Die Stadt hat beschlossen, die Gebühren für das Parken am Straßenrand teurer zu machen. Autofahrer sollen so direkt in Parkhäuser und Tiefgaragen fahren, wo die Tarife günstiger sind. Die Händler in der Innenstadt halten dies jedoch für verheerend. Sie befürchten Umsatzeinbußen. Wenn das Parken in der City unattraktiver werde, sparen sich Kunden diesen Weg künftig womöglich ganz und steuern direkt das Breuningerland an. Dort ist das Parken kostenlos.