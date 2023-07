Privatjet-Pilotin in Filderstadt

1 Judith Bittner hat die Fluglizenzen für den Airbus A 320 und für den Business Jet Phenom 300 E. Das Ziel der Co-Pilotin ist, eines Tages Kapitänin zu werden. Foto: Leonie Schüler

Judith Bittner ist Privatjet-Pilotin eines Luftfahrtunternehmens in Filderstadt. Die 28-Jährige weiß oft morgens nicht, wo sie abends schläft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kaffee ausschenken, Häppchen anbieten, die Passagiere über Schwimmwesten und Sauerstoffmasken aufklären, vor dem Start volltanken, nach der Landung kurz den Flieger putzen – und außerdem das Flugzeug steuern. Wie die klassische Jobbeschreibung eines Piloten klingt das nicht, und doch erledigt Judith Bittner all das völlig selbstverständlich. Schließlich haben die Co-Pilotin und ihr Kapitän kein weiteres Personal an Bord des Privatjets. „Das gehört zu der Art Job dazu, das degradiert mich überhaupt nicht“, sagt die 28-Jährige und betont, dass alle Piloten, egal ob Männer oder Frauen, mit anpacken. Letztlich mache es den Job so besonders. „Wir haben beides: das Technische, aber auch den direkten Kontakt zu den Kunden.“