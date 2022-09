Prinzessin Kate und Prinz William in Wales

13 Wer hat die schönere Krawatte? Prinz William und Prinzessin Kate plaudern mit dem kleinen Theo Crompton. Foto: AFP/PAUL ELLIS

Die royale Trauerphase ist vorbei und ihr erster Termin führt Prinz William und Prinzessin Kate nach Wales. Dort treffen sie auf den kleinen Theo, der seinen ganzen Charme spielen lässt.















„Er hat eine schickere Krawatte an als du, JC“, rief Prinz William seinem Privatsekretär zu, als er am Dienstag auf der Insel Anglesey den kleinen Theo Crompton traf. „Stellen Sie ihn gleich an, Sir“, war die Antwort von Jean-Christophe Gray, dem wichtigsten Mitarbeiter des Thronfolgers.

Der vierjährige Theo bezauberte mit seinem breiten Grinsen und dem Enthusiasmus, mit dem er Prinzessin Kate einen Blumenstrauß entgegenstreckte nicht nur die Wales’.

Auch Twitter war ganz hingerissen von dem Vierjährigen: „So goldig“ war die einhellige Meinung auf dem Kurznachrichtendienst.

Die Trauerphase für die verstorbene Queen Elizabeth II. ist vorbei und die neue Prinzessin und der neue Prinz von Wales reisten gleich in den westlichen Landesteil. Sie wollten Wales „so schnell wie möglich“ besuchen und ihre vertrauensvolle Beziehung mit den Walisern vertiefen, hatte das Paar versprochen, nachdem König Charles ihnen die neuen Titel verliehen hatte.

Ganz fremd ist ihnen Wales nicht: Kate und William lebten in einem Cottage auf Anglesey, als der Prinz als Rettungshubschrauberpilot arbeitete. In Swansea erzählte William einer Gruppe älterer Damen, dass er zuvor eine Frau getroffen habe, die ihm früher Tee serviert habe: „Ich saß da immer in einer Ecke mit meinem Baseballcap und habe versucht, unauffällig zu wirken und sie kam und sagte: ‚Hätten Sie gern eine Tasse Tee, Sir?’.“

Prinzessin Kate trägt Signalrot

Dass die royale Trauerphase vorbei ist, zeigte Kate auch mit ihrem Outfit: Die 40-Jährige trug einen signalroten Mantel, passend zum roten Waliser Drachen auf der Landesfahne.

Die Waliser waren hingerissen von der royalen Charmeoffensive: Auf Anglesey wurden Prinz William und Prinzessin Kate mit einem dreifachen „Hip Hip Hurray“ verabschiedet.