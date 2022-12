7 Prinzessin Kate in drei ziemlich unterschiedlichen Looks Foto: AFP/Imago/i Images

Prinzessin Kate und Prinz William sind zu Besuch in Boston. Gleich am ersten Tag wechselt die Prinzessin von Wales drei Mal ihre Kleidung. Ein Teil ist Jahrzehnte alt.















Keine 24 Stunden ist Prinzessin Kate in Boston – und erfreute Fashionistas bereits mit sage und schreibe drei Outfit-Wechseln. Kate und Prinz William sind in den USA, um für den globalen Kampf gegen den Klimawandel zu werben. Am Freitagabend vergeben sie in Boston den hoch dotierten Earthshot-Preis.

Am Bostoner Flughafen kam die Prinzessin von Wales in einem edlen Business-Anzug an. Einschlägige Modeblogs wie „What Kate Wore“ erkannten das Outfit als einen Entwurf aus dem Hause Alexander McQueen. Die Experten für die Wales’sche Garderobe waren sich unsicher, ob Kate den Anzug vielleicht schon einmal getragen hatte – oder ob es sich um das gleiche Teil in einer etwas anderen Farbe handelte.

Zwischen Flughafen und Bostoner Rathaus nahm Prinzessin Kate noch einmal einen Outfit-Wechsel vor: Zum Treffen mit Bürgermeisterin Michelle Wu trug die 40-Jährige ein kariertes Tageskleid, offenbar von der britischen Marke schlechthin, Burberry.

Chanel-Blazer aus den 1990er Jahren

Abends stand für die bekanntlich sportbegeisterten Royals der Besuch eines Basketballspiels der Boston Celtics auf dem Programm. Kate trug dazu einen echten Vintage-Klassiker: Einen royalblauen Chanel-Blazer, der offenbar ein Originalteil aus den 1990er Jahren ist. Kate trug ihn bereits im Oktober bei einem Termin in London. Ein ganz ähnliches Teil – allerdings in Hellblau – hatte Kates Schwiegermutter Diana besessen.

Offenbar findet die Prinzessin mehr um mehr am Vintage-Trend Gefallen. Es ist schon das zweite Second-Hand-Teil, das Kate im Kleiderschrank hat. Bei ihrer Karibikreise im Frühjahr schlenderte die Frau von Prinz William in einem bunt gestreiften 50er-Jahre-Capri-Traum durchs jamaikanische Trenchtown: Kates Originalkleid aus den 1950er Jahren - gut und gerne 70 Jahre alt – war vermutlich aus einem Onlineshop, der sich auf Vintagemode spezialisiert hat.

Mit Second-Hand-Klamotten vom Wühltisch hat diese Art von Vintage-Shoppen wenig zu tun: Die Kleider mit Historie von edlen Modemarken sind richtig teure Einzelstücke.

Dass die Prinzessin alten Kleidern ein zweites Leben gibt, passt auch zum Nachhaltigkeitsgedanken, wegen dem das britische Thronfolgerpaar überhaupt in den USA ist: Am Freitag vergeben William und Kate in Boston den Earthshot-Klimapreis.

