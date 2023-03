3 Dieses Bild zeigt Kate im Jahr 2019 bei der „Chelsea Flower Show“ – damals noch als Herzogin. Foto: imago images / PA Images/Matt Crossick

„Einen fröhlichen Muttertag von unserer Familie an eure!“ Zum britischen Muttertag grüßten am Sonntag auch Prinzessin Kate und Prinz William mit Fotos ihrer Familie. Die Wales’ veröffentlichten zwei neue Bilder einer Fotoserie, von der das Thronfolgerpaar bereits eines für seine Weihnachtskarte verwendet hatte.

Darauf zeigen sie sich ganz entspannt in Freizeitlooks. Kate sitzt mit ihren drei Kindern in einem Baum, auf dem zweiten Foto hält sie ihren jüngsten Sohn Louis im Arm.

Die Bilder entstanden im Sommer in Norfolk. In der englischen Grafschaft liegt – in unmittelbarer Nachbarschaft zum königlichen Anwesen Sandringham – Anmer Hall, das Landhaus der Familie.

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis tragen auf den Fotos Turnschuhe, die Jungs Poloshirts und kurze Hosen, Charlotte einen Jeansoverall.

Prinzessin Kate setzte für das Familienfotoshooting auf Klassiker aus ihrem Kleiderschrank: Ihre treuen Begleiter, wenn’s lässiger sein darf – die weißen Stoff-Turnschuhe Superga 2750 Cotu Classics. Die 41-Jährige optiert des Öfteren für den Evergreen aus Italien.

Zu einer dunkelblauen Jeans kombiniert die Prinzessin auf den Fotos eine weiße Bluse mit Lochstickerei, die bereits eine ganze Weile in ihren Kleiderschrank hängt – Kate trug das Teil bereits 2019 bei der „Chelsea Flower Show“. Damals hatte sie zusammen mit Landschaftsarchitekten eine eigene Anlage für die Gartenschau entworfen. Sogar die Queen höchstpersönlich hatte sich Kates „Back to Nature“-Garten angesehen.

Auch König Charles III. und „Queen Consort“ Camilla zollten ihren Müttern am Sonntag Tribut: Charles erinnerte mit einem rührenden Foto an seine im September verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II.

Auf dem Bild steht Charles als kleiner Junge auf dem Schoß seiner noch jungen Mutter. Dazu stand geschrieben: „An alle Mütter überall, und an die, die ihre Mütter heute vermissen: Wir denken an euch und wünschen euch einen besonderen Muttertag.“ Der Palast postete auch ein Foto von Camilla mit ihrer Mutter Rosalind Shand.