Prinzessin Kate am Bauch operiert: Prinz William ist an ihrer Seite

1 Polizisten bewachen den Eingang zur The London Clinic, in der Prinzessin Kate operiert wurde. Foto: imago/i Images

Große Sorge um Prinzessin Kate: Nach ihrer überraschenden Bauchoperation bleibt Prinz William ihr "Fels in der Brandung". Er besuchte sie bereits zwei Mal und kümmert sich aktuell um die Kinder.











Link kopiert



Völlig überraschend gab der Kensington Palast am Mittwochnachmittag bekannt, dass sich Prinzessin Kate (42) am Dienstag einer Operation am Bauch unterziehen musste. Über ihren genauen Gesundheitszustand ist bisher nicht viel bekannt. Allerdings hieß es in dem Statement, dass sie den Eingriff gut überstanden habe, 10 bis 14 Tage in der Klinik bleiben müsse und anschließend erst nach Ostern wieder öffentliche Auftritte wahrnehmen könne. Wie jetzt das britische Boulevardmagazin "The Sun" meldet, ist ihr Ehemann, Thronfolger Prinz William (41), derzeit fest an ihrer Seite.