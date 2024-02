Prinzessin Estelle hat Geburtstag: Kann sie mit ihren Eltern feiern?

Prinzessin Estelle wird am heutigen Freitag zwölf Jahre alt. Ob es ihre Eltern, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, rechtzeitig zurück in die schwedische Heimat schaffen, um mit ihr zu feiern? Die beiden waren gerade auf US-Reise.

Prinzessin Estelle feiert am heutigen Freitag (23. Februar) ihren zwölften Geburtstag. Wie erwachsen sie bereits geworden ist, zeigt das schwedische Königshaus auf Instagram. Dort gratulieren die Royals Estelle mit einem aktuellen Bild und kurzen Videoaufnahmen, die das Geburtstagskind beim Skifahren und Langlauf zeigen. Eingepackt in Winterkleidung und Wollmütze scheint sie sich im Schnee pudelwohl zu fühlen.

Estelles Eltern, die schwedische Kronprinzessin Victoria (46) und ihr Ehemann Prinz Daniel (50), waren in den vergangenen Tagen zu einem offiziellen Besuch in den USA. Schwedischen Medienberichten zufolge sollen sie nun aber auf dem Rückweg sein.

"Zeit, ins winterliche Schweden zurückzukehren"

Am Donnerstag hatte das royale Paar seinen offiziellen Besuch in Kalifornien beendet. "Es ist Zeit, ins winterliche Schweden zurückzukehren", sagte Kronprinzessin Victoria laut "Svensk Dam" zuvor in einer Rede. Ein Sprecher bestätigte dem Bericht zufolge, dass es Victoria und Daniel schaffen, rechtzeitig zu Estelles Geburtstagsfeierlichkeiten zu Hause zu sein.

Das schwedische Thronfolgerpaar war auf Besuch im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, um sich hier vor allem den Themen Klima, Künstliche Intelligenz (KI) und Innovation zu widmen und die Beziehung Schwedens zu dem drittgrößten Bundesstaat der USA in diesen Bereichen zu vertiefen, wie das schwedische Königshaus bekannt gegeben hatte.

Prinzessin Estelle steht auf Platz zwei der Thronfolge

Nun sind Victoria und Daniel auf dem Weg in die Heimat, um ihre älteste Tochter zu feiern. Prinzessin Estelle wurde am 23. Februar 2012 im Karolinska-Krankenhaus in Solna nahe Stockholm geboren. Am 24. Februar teilte Estelles Großvater, König Carl XVI. Gustaf (77) mit, sie zur Herzogin von Östergötland ernannt zu haben. Estelle steht hinter ihrer Mutter Victoria auf Platz zwei der schwedischen Thronfolge. Dahinter folgt ihr jüngerer Bruder, Prinz Oscar, der 2016 zur Welt kam.