31 Prinz Philip absolviert nur noch wenige öffentliche Auftritte. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS

Prinz Philip ist 99 Jahre alt und hat seit einigen Jahren Probleme mit der Gesundheit. Deshalb ist die Sorge in Großbritannien groß, nachdem der Palast mitgeteilt hat, dass der Herzog von Edinburgh im Krankenhaus ist.

London - Prinz Philip ist wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik in London eingeliefert worden. Der 99 Jahre alte Ehemann von Königin Elizabeth II. sei am Dienstagabend ins King-Edward-VII.-Krankenhaus gebracht worden und solle dort ein paar Tage zur „Beobachtung und Erholung“ bleiben, teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit. Es handele sich um eine „Vorsichtsmaßnahme auf Anraten des Arztes Seiner Majestät“.

Nach Angaben eines Palastvertreters weist Prinz Philip keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung auf. Er habe sich lediglich „unwohl“ gefühlt und sei deshalb auf Rat seines Arztes ins Krankenhaus gefahren worden. Der Prinz habe für die Fahrt keinen Krankenwagen benötigt und das Krankenhaus eigenständig betreten. Er sei „guter Stimmung“. Premierminister Boris Johnson sandte dem 99-Jährigen nach Angaben seines Büros die „besten Wünsche“ für seine Erholung.

Das Paar ist bereits ein Mal gegen Corona geimpft

Prinz Philip und die Queen haben sich seit Monaten ins Schloss Windsor zurückgezogen, um das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren. Anfang Januar erhielten die beiden als Vertreter der Hochrisikogruppe ihre erste Corona-Impfdosis.

Philip und Elizabeth sind seit 1947 verheiratet. 2017 zog sich Prinz Philip weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Am 10. Juni feiert er seinen 100. Geburtstag.

Das Alter macht Prinz Philip zu schaffen

Philip hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kurz vor Weihnachten 2019 kam er als „Vorsichtsmaßnahme“ ins Krankenhaus, konnte es nach vier Nächten jedoch rechtzeitig vor dem Fest wieder verlassen.

Im April 2018 war ihm in einer Klinik ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden. Auch wegen verschiedener Infektionen musste Philip in den vergangenen Jahren ab und an ins Krankenhaus. 2011 war ihm ein Stent am Herzen eingesetzt worden.