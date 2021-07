19 Prinz William (links) und Prinz Harry haben momentan nicht das beste Verhältnis. Foto: dpa/Toby Melville

Zwischen Prinz Harry und Prinz William herrscht Eiszeit. Doch nach Englands 2:0-Sieg über Deutschland im Achtelfinale der EM sollen sie sich zumindest kurze Textnachrichten geschrieben haben.

London - Bekanntermaßen sind sowohl Prinz William als auch Prinz Harry große Fußballfans. Der EM-Achtelfinalsieg der Engländer über Deutschland am Dienstagabend soll die Brüder so gefreut haben, dass sie sogar ein paar freundliche Kurznachrichten von Smartphone zu Smartphone schickten. Das zumindest will die britische „Daily Mail“ von Insidern erfahren haben, die Queen Elizabeths Enkelsöhnen nahe stehen.

„Es ist noch längst nicht ganz gut zwischen den beiden“, sagte die anonyme Quelle dem Blatt. „Aber offenbar haben sie Kurznachrichten ausgetauscht, insbesondere über Fußball – was ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist.“

Prinz Harry in Quarantäne

Prinz William hatte den 2:0-Sieg der „Three Lions“ live im Stadion von Wembley verfolgt – zusammen mit Herzogin Kate und einem (zumindest äußerlich) nicht ganz so enthusiastischen Prinz George. Prinz Harry musste die Partie am Fernseher verfolgen – er befindet sich seit seiner Einreise nach Großbritannien in Frogmore Cottage in Corona-Quarantäne.

Am Donnerstagnachmittag werden die Prinzen auch persönlich aufeinandertreffen: Dann wird im „Sunken Garden“ des Kensington Palace eine Statue von Williams und Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana enthüllt.