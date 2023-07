Sie starten in die Sommerferien

1 Die Urlaubs- und Reisepläne von Prinz Williams Familie werden traditionell geheim gehalten. Foto: imago/Cover-Images

Für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben die Sommerferien begonnen. So verbringen die Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William die kommenden Monate.









Für die drei Kinder von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) haben die Sommerferien begonnen. Erst am 6. September müssen Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Nesthäkchen Prinz Louis (5) wieder zurück in die Schule. Höchstwahrscheinlich wird die fünfköpfige Familie in diesem Zeitraum eine oder mehrere Reisen unternehmen. Doch da der britische Thronfolger Prinz William sehr auf die Privatsphäre seiner Kinder bedacht ist, werden eventuelle Reisepläne vermutlich nicht vorab bekannt gegeben werden.