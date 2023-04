35 Prinz George mit seiner Mutter, Prinzessin Kate, und seinen Geschwistern Charlotte und Louis. Foto: IMAGO/i Images/IMAGO/Stephen Lock / i-Images

Prinz George ist erst neun Jahre alt, doch auf den Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate wartet bei der Krönung seines Großvaters schon eine besondere Aufgabe: Wie der Buckingham Palace am Dienstag mitteilte, wird George bei der Zeremonie am 6. Mai in der Westminster Abbey einer der Ehrenpagen von König Charles III. sein.

Die Nummer zwei der britischen Thronfolge ist einer von vier „Pages of Honour“. George wird die Schleppe des Krönungsmantels seines Großvaters tragen – zusammen mit Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay und Ralph Tollemache. Die drei Teenager, zwischen 12 und 13 Jahren alt, sind alle Söhne von Freunden des Königs. George ist mit Abstand der jüngste der Vier.

Ein Sprecher des Kensington Palace, dem Büro des Thronfolgers William, sagte der „Daily Mail“: „Wir freuen uns alle sehr über Prinz Georges Rolle bei der Krönung. Es wird ein unglaublich besonderer Moment.“

Königin Camilla, so wird sie jetzt auch vom Palast offiziell genannt, hat ihre drei Enkelsöhne als Pagen ausgesucht: Gus und Louis Lopes, die Söhne ihrer Tochter Laura, und Freddy Parker Bowles, der Sohn ihres Sohnes Tom. Den vierten Pagen gibt Arthur Elliot, der Großneffe der Königin.