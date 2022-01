16 Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson im Jahr 2015. Foto: imago images/Parsons Media/imago

York - Dieser Tage möchte in Großbritannien kaum noch jemand mit Prinz Andrew in Verbindung gebracht werden – nicht einmal ein Pferderennen. Am Mittwoch meldeten mehrere britische Medien, dass das „Duke of York Stakes“ in der gleichnamigen nordenglischen Stadt seinen Namen ändern will, um nicht mit dem zweitältesten Sohn der Queen in einen Topf geworfen zu werden.

Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre wirft dem 61-jährigen Prinzen vor, sie vor gut 20 Jahren als Minderjährige - im Dunstkreis des US-Unternehmers Jeffrey Epstein - sexuell missbraucht zu haben. Prinz Andrew weist alle Vorwürfe kategorisch zurück. Der Palast zog dennoch die Reißleine: Vergangene Woche musste der Prinz alle militärischen Ehrenbezeichnungen und seine Schirmherrschaften abgeben. Vor allem Prinz Charles und Prinz William sollen Queen Elizabeth II. im Hintergrund gedrängt haben, diesen Schritt zu gehen. Auch „His Royal Highness“ darf sich Andrew künftig nicht mehr nennen.

Die Vorwürfe gegen den Herzog von York gibt es nicht erst seit gestern – seit 2015 stehen sie im Raum. Eine, die stets zu ihm hielt, ist seine Ex-Frau Sarah Ferguson. „Sie gehört zu seinem Team“, zitiert die US-amerikanische Klatschzeitschrift „Page Six“ einen ungenannten Insider. Der britische „Mirror“ veröffentlichte am Samstag Aufnahmen, die Andrew und Sarah auf dem Gelände von Andrews Anwesen „Royal Lodge“ in Berkshire zeigten. Sie fuhren gemeinsam im Auto.

Sarah Ferguson: „Ich stehe zu 100 Prozent zu Andrew“

Fergie wurde in den vergangenen Monaten nicht müde zu betonen, dass sie an Andrews Unschuld glaubt. „Ich stehe zu 100 Prozent zu Andrew“, sagte sie noch im Dezember in einer italienischen Talkshow, in der die Herzogin von York ein neues Buch vorstellte. Der glücklichste Tag ihres Lebens sei ihr Hochzeitstag im Jahr 1986 gewesen, „als ich den besten Mann der Welt geheiratet habe“, so die 62-Jährige.

Dass Sarah Ferguson und Prinz Andrew sich auch 26 Jahre nach ihrer Scheidung 1996 noch immer sehr gut verstehen, ist kein Geheimnis. Die beiden leben im gleichen Anwesen. Nicht umsonst bezeichnen ihre Töchter Beatrice und Eugenie sie als das „glücklichste geschiedene Paar Großbritanniens“. Immer wieder munkelten britische Medien, die Yorks wären längst wieder verheiratet, wenn nicht die Queen strikt gegen eine Neuauflage der Ehe wäre.

Scheidung auf Druck der Queen?

Ein offenes Geheimnis ist, dass Andrew und Fergie 1996 nicht ganz freiwillig die Scheidungspapiere unterschrieben - erst auf Druck der Queen gingen die beiden schließlich getrennte Wege, blieben sich aber weiterhin aufs Herzlichste verbunden.

Ihre Peinlichkeiten und Skandale schweißten „Fergie“ und „Andy“ offenbar eher zusammen, als dass sie sie trennten. Prinz Andrew stand auch dann zu seiner Ex-Frau, als die 2010 von Enthüllungsjournalisten dabei ertappt wurde, wie sie versuchte, ihre Kontakte ins Königshaus zu versilbern.

Beatrice und Eugenie bringt der Skandal in eine unmögliche Lage

Die jetzige Situation ist vor allem für Andrews Töchter schwierig. War ihre Mutter immer ein bisschen zu laut, zu lustig, zu bürgerlich für das Haus Windsor, sind die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie besonders zurückhaltend, was ihr Bild in der Öffentlichkeit angeht. Andrews Missbrauchsprozess bringt sie in eine unmögliche Lage: Eugenie engagiert sich beispielsweise seit Jahren in der Anti-Slavery Collective, für ein Ende der modernen Form der Versklavung vor allem von Frauen.

Nicht ausgeschlossen ist auch, dass Eugenie und Beatrice beim Prozess gegen ihren Vater vor Gericht aussagen müssten. Schließlich ist ein Pizza-Essen mit seiner Tochter Beatrice eines von Andrews Argumenten gegen Virginia Giuffres Vorwürfe.

„Er hat die Royal Family vor ein enormes Problem gestellt“

„Schlecht beraten“ seien alle, die Verbindungen zu Andrew aufrechterhielten, sagte Regierungsmitglied James Heappey am Mittwoch im Fernsehen. „Er hat die Royal Family vor ein enormes Problem gestellt in einem Jahr, in dem wir den außergewöhnlichen Dienst Ihrer Majestät der Königin feiern sollten, wenn sie ihr Platin-Jubiläum erreicht.“

Der Palast fürchtet, dass der Fall Andrew Elizabeths “Platinum Jubilee“ überschattet. Seit mehr als zwei Jahren tritt der 61-Jährige nicht mehr öffentlich auf. Wurde royalen Experten zufolge zunächst eine Rückkehr im Rahmen des Jubiläums nicht ausgeschlossen, gilt ein solcher Schritt angesichts der Entwicklungen mittlerweile als unmöglich.

Als letzten Ausweg soll Andrew planen, den Fall außergerichtlich gegen eine erhebliche Summe beizulegen - die Rede ist von bis zu zehn Millionen Pfund (zwölf Millionen Euro). Doch die Chancen stehen schlecht. „Es ist Virginias feste Überzeugung, dass Andrew für das, was er getan hat, ins Gefängnis gehen sollte“, zitierte der „Mirror“ eine Quelle aus dem Umfeld von Giuffres Anwälten. Ein Prozess in New York rückt immer näher. Wie der für Andrew ausgeht, ist unklar, doch der Insider ist sich sicher: „Er ist bereits erledigt.“