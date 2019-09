7 Ein Treffer in Arjen-Robben-Manier: Nicolas Gonzalez zieht von rechts außen nach innen, zieht mit links ab – und der Ball findet den Weg ins Tor zum 2:1 für die Stuttgarter. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat den VfL Bochum 2:1 besiegt – dank Nicolas Gonzalez, aber auch dank der Bochumer, die ihre Chancen nicht genutzt haben. Wir haben ein paar Pressestimmen gesammelt, klicken Sie sich durch die kleine Bildergalerie.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart kann sich auf seine Heimstärke auf dem erhofften Weg zurück in die Fußball-Bundesliga verlassen. Mit dem 2:1 (1:1) gegen den VfL Bochum gelang den Schwaben im dritten Spiel vor heimischem Publikum der dritte Sieg, damit rückte der Absteiger auf Platz zwei in der zweiten Liga vor und lauert nun hinter dem Hamburger SV. In den Medien wird dabei vor allem Nicolas Gonzalez gelobt, der kurz nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälften den VfB mit einem Traumtor à la Arjen Robben zum Sieg schoss. Wir haben in unserer Bildergalerie ein paar Pressestimmen gesammelt, in der Sie auch erfahren, wer der Chancentod des VfL Bochum ist. Klicken Sie sich durch.