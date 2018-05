Premiere für Dear White People Vol. 2 Staffel zwei für kontrovers diskutierte Netflix-Serie

Von aim 03. Mai 2018 - 12:11 Uhr

Die Netflix-Serie „Dear White People“ wird als unterhaltende Mischung aus sozialem Kommentar und scharfsinnigem Humor beschrieben. Gestern wurde die Premiere der zweiten Staffel gefeiert. Wir haben die Bilder.





Los Angeles - „Dear White People“ (auf deutsch „Liebe weiße Leute“) heißt eine der beliebtesten Netflix-Serien des vergangenen Jahres. Sie handelt von der afroamerikanischen Studentin Sam White, die an einer amerikanischen Universität studiert, an der es mehr hellhäutige als dunkelhäutige Studenten gibt. Aufgrund dessen kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen und Ungleichheiten.

In ihrer Radioshow mit dem Titel „Dear White People“ spricht die junge Frau über rassistische oder skurrile Vorfälle auf dem Campus, die ihr und ihren Freunden widerfahren. So wird der Sender bald zum Gesprächsthema Nummer eins an der Universität.

Rassistische Vorwürfe im Vorfeld

Die Serie basiert auf dem 2014 erschienenen gleichnamigen Film, der ebenfalls auf Netflix zu sehen ist. In den 30-minütigen Episoden werden Themen wie Rassismus und soziale Ungerechtigkeit satirisch aufgegriffen. Dabei wird das Drehbuch vor allem für seine „zeitgemäße, provokative und scharfsinnige Umsetzung“ gelobt (Rotten Tomatoes).

Nach der Veröffentlichung des Trailers zur ersten Staffel wurden mehrfach rassistische Vorwürfen geäußert. Kritiker empfanden die Sendung als Angriff auf die hellhäutige Bevölkerung und riefen zum Boykott der Serie auf. Bei fast zwei Millionen Aufrufen erntete der Trailer auf YouTube weitaus mehr „Dislikes“ als „Likes“.

Zweite Staffel ab Freitag auf Netflix

Trotz aller Kontroversen erfuhr die Netflix-Produktion eine weitaus positive Rezeption. Bereits im vergangenen Juni bestellte der Streaming-Gigant eine zweite Staffel, die am Mittwoch in Hollywood ihre Premiere feierte. Die zweite Staffel „Dear White People Vol. 2“ wird ab 4. Mai auf Netflix zu sehen sein.