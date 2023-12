1 Luton-Kapitän Tom Lockyer war in der zweiten Halbzeit auf dem Platz zusammengebrochen. Foto: IMAGO/PRiME Media Images/IMAGO/David Horn

Das Spiel von Luton Town bei AFC Bournemouth in der englischen Premier League am Samstag musste abgebrochen werden, nachdem Kapitän Tom Lockyer in der zweiten Halbzeit auf dem Platz zusammengebrochen war.











Link kopiert



Das Spiel von Luton Town bei AFC Bournemouth musste in der englischen Premier League am Samstag abgebrochen werden, nachdem Luton-Kapitän Tom Lockyer in der zweiten Halbzeit auf dem Platz zusammengebrochen war. Der Spieler wurde Mitte der zweiten Halbzeit auf dem Platz behandelt.