Architekten bauen ein Hospital in Myanmar und Wohnungen in Stuttgart

22 Vielfach ausgezeichneter Ziegelbau – ein Krankenhaus in Myanmar, entworfen von A+R Architekten aus Stuttgart. Foto: Oliver Gerhartz, Stuttgart/A+R Architekten

Schön und gut: Wie das Architekturbüro A+R mit Wohnbauten in Stuttgart, und einem Hospital in Myanmar auch auf ethische Anforderungen an die Architektur reagiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was ist die Ausgabe der Architektur in unserer Zeit? Atemberaubende Gebäude entwerfen, die Menschen zum Staunen bringen, jedenfalls nicht unbedingt oder nicht ausschließlich. So wars’s kürzlich beim Jahresempfang des Deutschen Architektenbundes in der Stuttgarter Liederhalle zu hören, als der Leiter des Münchner Architekturmuseums Andres Lepik, über „Ethik und Ästhetik“ sprach.