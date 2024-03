1 Dieter Böhm (links) zieht mit seiner Praxis nach Affalterbach. Die Freude bei Bürgermeister Steffen Döttinger ist groß. Foto: Gemeinde Affalterbach

Dieter Böhm verlegt seine Hausarztpraxis zur Jahresmitte vom Gesundheitszentrum Marbach (Kreis Ludwigsburg) nach Affalterbach.











Paukenschlag in Affalterbach – und in Marbach: Dieter Böhm, Marbacher Hausarzt und Facharzt für Innere Medizin, wird seine Praxis Mitte des Jahre nach Affalterbach verlegen. Das verkündete der Affalterbacher Bürgermeister Steffen Döttinger am Mittwoch via Pressemitteilung. In einem eher schwierigeren Umfeld für eine Arztsuche sei es der Gemeinde durch persönliche Kontakte gelungen, den seit Ende 2023 vakanten Hausarztsitz im Rathaus mit einem Nachfolger zu besetzen, heißt es darin. Und weiter: „Es ist ein guter Tag für Affalterbach. Uns ist es gelungen, einen kompetenten und erfahrenen Hausarzt zu gewinnen,“ so der Bürgermeister.