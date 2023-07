9 Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer könnte sich das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart vorstellen. Schorndorfs OB Klopfer will VfB-Präsident werden. Foto: dpa

Am 15. Dezember wählt die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart einen neuen Präsidenten. Wer sind die Kandidaten? Ein erster Bewerber könnte bereits gefunden sein.









Stuttgart - So ein Organigramm ist eine feine Sache. Es hilft den Aufbau und die Hierarchien in einem komplexen Unternehmen oder einem Verein zu veranschaulichen. Deutlich wird dann in einer Grafik, wie das große Ganze geordnet ist und wer wem etwas zu sagen hat. Das ist wichtig in Zeiten, in denen es turbulent zugeht und ein Machtvakuum entsteht – und beim VfB Stuttgart ist seit der letzten Mitgliederversammlung vieles durcheinandergeraten.