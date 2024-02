Präsident des Bayern-Fanclubs Adler Bretten: „Ich bin mir unsicher, ob Thomas Tuchel das durchhält“

1 Ronny Walter besitzt seit 1997 eine Dauerkarte für die Spiele des FC Bayern München. Foto: privat

Ronny Walter ist Präsident des Bayern-Fanclubs Adler Bretten. Wie er die aktuelle Krise des Fußball-Rekordmeisters einschätzt – und warum VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nicht die Wunschlösung für die Tuchel-Nachfolge ist.











Ronny Walter folgt dem FC Bayern überall hin. Ganz egal, wo der deutsche Fußball-Rekordmeister gerade ein Spiel bestreitet, Walter ist so gut wie immer dabei – seit 1997 und auf der ganzen Welt: Ob in Porto oder Peking, ob es ein Testspiel ist oder die Champions League – Hauptsache Bayern. „Man kann es vielleicht als Sucht bezeichnen“, sagt der Präsident des Fanclubs „Adler 86 Bretten“, der in der Stadt im Landkreis Karlsruhe seinen Sitz hat. Nach drei Niederlagen in Folge und der angekündigten Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende leiden die etwa 80 bis 90 Bayern-Fans der „Adler Bretten“ mit ihrem Herzensclub.