Stuttgart - Corona prägt auch in diesem Jahr die Weihnachtsgottesdienste. In den Kirchen wird die Geburt Jesu zwar in Präsenz gefeiert, zum Schutz der Gläubigen aber gelten neben der Maskenpflicht auch feste Abstandsregeln. Wer an den Weihnachtstagen einen Gottesdienst besuchen möchte, sollte sich bei der jeweiligen Gemeinde anmelden, da nur eine begrenzte Zahl an Besuchern zugelassen werden darf. Die Anmeldungen werden auf unterschiedliche Weise organisiert, teils über das Pfarrbüro, teils über die Homepage oder mit Anmeldezetteln. Informationen dazu finden sich auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde. Für die Gottesdienste ist kein 3-G-Nachweis nötig.

Möglich ist das Mitfeiern aber auch vom heimischen Wohnzimmer aus. Übertragen werden Christmetten und Weihnachtsgottesdienste bei den Katholiken unter anderem aus der Domkirche St. Eberhard. Die Präsenzgottesdienste sind unter www.kath-kirche-stuttgart.de/service/gottesdienstfinder zu finden.

Der evangelische Stadtdekan Søren Schwesig predigt an Heiligabend im Christvesper-Gottesdienst um 17.30 Uhr in der Gedächtniskirche über den Propheten Micha. Dekan Eckart Schultz-Berg predigt an Heiligabend gleich drei Mal: Um 15.30 Uhr am Frauenkopf, 17 Uhr Bernhardskirche Rohracker, 22 Uhr Stadtkirche Bad Cannstatt. Kerstin Vogel-Hinrichs, Dekanin in Degerloch, feiert den Heiligenabend mit zwei Christvespern um 6 Uhr und 17.30 Uhr in der Michaelskirche. Außerdem kann der Gottesdienst ab 16 Uhr online auf Degerloch TV mitgefeiert werden. Die Zuffenhäuser Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon übernimmt an Heilig Abend in der Pauluskirche um 22 Uhr die Spätschicht. Prälatin Gabriele Arnold ist an Heilig Abend in der Stiftskirche um 16.30 und 17.30 Uhr live zu erleben. Alle evangelischen Gottesdienste über die Feiertage findet man unter www.stuttgart-evangelisch.de/gottesdienste.