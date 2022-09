1 Petra Olschowski gilt als die designierte Wissenschaftsministerin. (Archivbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Theresia Bauer (Grüne) hört als baden-württembergische Wissenschaftsministerin bald auf. Sie will im November OB in Heidelberg werden. Die Nachfolge im Ministeramt scheint geklärt.















Aller Voraussicht nach wird der Landtag in seiner Plenarsitzung am 28. September die neue politische Spitze für das baden-württembergische Wissenschaftsministerium bestätigen. Das verlautete aus Regierungskreisen.

Theresia Bauer, die Heidelbergerin, die seit 2011 im Amt ist und schon viermal zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt wurde, möchte Oberbürgermeisterin in Heidelberg werden. Die OB-Wahl ist zwar erst am 6. November, aber Bauer will Zeit für den Wahlkampf haben und stellt ihr Ministeramt schon vor der Wahl zur Verfügung.

Staatssekretärin soll aufsteigen

Als Bauers Nachfolgerin gilt ihre gegenwärtige Staatssekretärin Petra Olschowski als gesetzt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann halte viel von der souverän auftretenden Staatssekretärin, heißt es aus seinem Umfeld. Er habe sich auf Olschowski bereits festgelegt. Die Stuttgarter Grünen-Abgeordnete genießt auch in ihrer Landtagsfraktion hohes Ansehen.

Olschowski war Rektorin der Stuttgarter Kunsthochschule und Vorsitzende des Württembergischen Kunstvereins, als Staatssekretärin steht sie in erster Linie für den Themenbereich Kunst. Seit einiger Zeit tritt die 57-Jährige aber bereits verstärkt als Generalistin auf. Schon im Juni legte sie beispielsweise zusammen mit Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) den Grundstein für den Neubau Cyber Valley I auf dem Innovationscampus in Tübingen.

Anderweitig etabliert

Auch über die grüne Bundestagsabgeordnete Anna Christmann wurde als mögliche Wissenschaftsministerin des Landes spekuliert. Christmann war Grundsatzreferentin im Wissenschaftsministerium und Büroleiterin von Ministerin Bauer, ehe sie 2017 für den Wahlkreis Stuttgart in den Bundestag einzog. Die Abgeordnete hat sich aber inzwischen als Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt und als Beauftragte für digitale Wirtschaft in Berlin etabliert.

Pragmatische Lösung für den Staatssekretärsposten?

Offen ist dagegen, wen Kretschmann der künftigen Ministerin als Staatssekretärin oder Staatssekretär zur Seite stellen wird. Der Karlsruher Grünen-Abgeordnete Alexander Salomon ist zwar schon lange wissenschaftspolitischer Sprecher der Fraktion, doch haben nur wenige den 36-Jährigen auf dem Zettel. Überwiegend heißt es, aus der grünen Landtagsfraktion biete sich niemand wirklich an.

Spitzengrüne munkeln, am wahrscheinlichsten sei eine Lösung aus der Landesverwaltung. Denkbar wäre demnach, dass Kretschmann einen Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin aus einem Ministerium auf den Staatssekretärsposten befördert.

Der Abgang von Wissenschaftsministerin Bauer ist die erste Veränderung im dritten Kabinett Kretschmann, das im Mai 2021 gebildet wurde.