Spieltagsblog zum VfB-Pokalspiel beim HSV Das sagt Dieter Hecking vor dem Pokalspiel

Wir begleiten beide Partien des VfB Stuttgart beim Hamburger SV mit einem multimedialen Spieltagsblog. Den Auftakt machte das 2:6-Debakel in der zweiten Liga an diesem Samstag. An diesem Montag steht eine Pressekonferenz an.