11 Mit Köpfchen: Laura Siegemund hatte großen Anteil am deutschen Erfolg in Brasilien. In unserer Bildergalerie zeigen wir die Stars des Porsche Tennis Grand Prix. Foto: imago/Paul Zimmer

Mit 36 Jahren ist Laura Siegemund in der Form ihres Lebens – mal wieder. Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart will die Lokalmatadorin als Wundertüte erneut überraschen.











Die Beine sind noch etwas schwer, ein paar Augenringe deuten sich zumindest an. Und doch sticht in erster Linie das strahlende Lachen von Laura Siegemund heraus, als die Tennisspielerin am Montagabend das Pressezentrum der Stuttgarter Porsche Arena betritt. Nach einem Länderwettkampf mit dem deutschen Billy-Jean-King-Team im fernen Sao Paulo, nach zwölf Stunden Flug, von der brasilianischen Hitze in den deutschen April: kein Problem für Laura Siegemund.