9 Dauergast in Stuttgart: Karolina Pliskova. Sie taucht am häufigsten in den Turnierstatistiken auf

In unserer Bildergalerie zum Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart haben wir ein paar Bestmarken der noch im Feld befindlichen Spielerinnen zusammengefasst: Wer ist die Größte, die Jüngste – und diejenige mit dem schrillsten Outfit?









Der Porsche Grand Prix in Stuttgart gilt als Turnier der Superlative. Zwar zählt es als Turnier der 500er-Kategorie nicht zu den größten der Tour. Es gibt weder die meisten Weltranglistenpunkte noch das größte Preisgeld. Das Starterinnenfeld hat dagegen Grandslam-Niveau – in Stuttgart sind Jahr für Jahr die Besten der Besten am Start. Aktuell 17 der Top 20. Zu verdanken hat dies das Turnier seinem guten Ruf und der Wohlfühloase, welche die Spielerinnen umgibt.

Wer trägt das schrillste Outfit?

Das Siegerinnen-Auto aus dem Hause des Hauptsponsors tut sein Übriges; genauso wie der günstige Termin kurz vor dem Sandplatz-Höhepunkt der Saison, den French Open in Paris. In unserer Bildergalerie haben wir ein paar Bestmarken der noch im Feld befindlichen Spielerinnen zusammengefasst: Wer ist die Größte, die Jüngste – und diejenige mit dem schrillsten Outfit?