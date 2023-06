1 Porsche- und VW-Chef Oliver Blume hat eine anspruchsvolle Doppelfunktion. Foto: dpa/Arne Dedert

Es ist ein Experiment, an dem nicht nur Volkswagen und Porsche beteiligt sind, sondern auch Oliver Blume, der beide Dax-Unternehmen in Personalunion führt. Kann das gutgehen? Die Vertreter der größeren Fondsgesellschaften und Aktionärsvereinigungen haben nach wie vor ihre Zweifel. Blume selbst bleibt auch nach einigen Monaten dabei, dass dies möglich ist und Erfolg hat. In der Tat: Porsche ist nach wie vor auf Erfolgskurs, und für Volkswagen hat er in kurzer Zeit ein ausgefeiltes Spar- und Effizienzprogramm aufgelegt, das mehr Eigenverantwortung für die Marken vorsieht und eine Entlastung auch für ihn bedeutet.