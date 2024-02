Porsche baut in Bietigheim: 50 Millionen Euro für den Standort

1 Alexander Pollich präsentiert die Pläne für die Porsche-Erweiterung. Foto: Simon Granville

Nicht kleckern, sondern klotzen lautet das Motto von Porsche für sein neues Qualifizierungszentrum. Beim Porsche-Hochhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) entsteht auf über 8000 Quadratmetern ein Neubau und das sehr schnell.











Der Zuffenhausener Autobauer Porsche erweitert seinen Standort in Bietigheim-Bissingen. Neben der Modernisierung des Hochhauses und der Erweiterung der bestehenden Kantine wird auf gut 8600 Quadratmetern ein Qualifizierungszentrum entlang der B27 errichtet. Die Pläne dazu stellte der Konzern am Montagvormittag der Öffentlichkeit vor. „Ich habe schon an meinen vorherigen Stationen Qualifizierungszentren aufgebaut und freue mich, nun auch hier in Deutschland eins errichten zu können“, sagte Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Porsche Deutschland GmbH.