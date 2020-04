1 Mit dem Taycan hat Porsche sein erstes reines Elektromodell auf den Markt gebracht. Foto: dpa/Patrick Pleul

Porsches erster Elektrowagen ist von einer Expertenjury zum besten Luxusauto des Jahres gewählt worden – auch in anderen Kategorien sahnte der Sportwagenhersteller aus Stuttgart ab.

Stuttgart - Bei der Wahl zum „Weltauto des Jahres 2020“ ist der neue Porsche Taycan gleich in zwei Kategorien mit Preisen ausgezeichnet worden. 86 internationale Motorjournalisten kürten den Elektro-Sportwagen aus Zuffenhausen zugleich zum „World Luxury Car“ und zum „World Performance Car“.

In der letztgenannten Kategorie erhielten auch noch der Porsche 911 und der 718 Spyder/Cayman GT4 Preise, wie der Autobauer aus Stuttgart am Donnerstag weiter mitteilte. Mit dem Taycan hat der Sportwagenhersteller im September vergangenen Jahres sein erstes reines Elektromodell auf den Markt gebracht.

Der Stuttgarter Autobauer stellt mit den Preisen für den Taycan insgesamt das erfolgreichste Modell aus Europa und zugleich den bestplatzierten Elektrowagen bei der Auszeichnung der „World Car of the Year“-Organisation. Zum Gesamtsieger als bestes Auto des Jahres gewählt wurde der Familien-SUV Kia Telluride.

Experten bewerteten 50 neue Autos

Insgesamt hatten die Auto-Experten 50 neue Fahrzeuge bewertet. Die Sieger waren im Rahmen einer Live-Übertragung auf digitalem Weg verkündet worden. Ursprünglich hätte die Preisverleihung auf der New Yorker Autoshow stattfinden sollen – dieser Veranstaltung hatte die Corona-Pandemie allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Für Porsche nahm Michael Steiner, Mitglied des Vorstandes, Forschung und Entwicklung, die Preise entgegen. In einer Mitteilung unterstreicht er die „Alltagstauglichkeit“ und den „digitalen Luxus“ des neuen Elektroflitzers.

Die aktuellen Auszeichnungen für den Taycan sind nicht die ersten in diesem Jahr: So erreichte der Elektrowagen aus Stuttgart Anfang des Jahres bei der Leserwahl von „Auto, Motor und Sport“ auf Anhieb in der oberen Mittelklasse den zweiten Platz – nach dem Fünfer von BMW und deutlich vor der E-Klasse von Mercedes-Benz. Für 73 Prozent der Befragten spielt die Umweltfreundlichkeit beim Autokauf nach der aktuellen Umfrage eine immer größere Rolle. Jeder zweite Befragte gab an, dass er sich in den nächsten fünf Jahren den Kauf eines Elektroautos vorstellen könnte.