1 Allzeit verfügbar: Pornografie auf dem Smartphone Foto: dpa

Dank Internet sind harte Sexfilme auch für die ganz Jungen praktisch frei verfügbar. Was Eltern über die erste Begegnung ihrer Kinder mit Pornografie wissen sollten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wer sucht, der findet – das gilt in besonderem Maße für das Internet. Denn hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und so werden auch Kinder und Jugendliche früh mit den unterschiedlichsten Themen konfrontiert, ob sie wollen oder nicht. Das gilt auch für sexuelle Inhalte.