Jährlich 100 Fälle von Wilderei in Baden-Württemberg

1 Im Jahr 2017 ist in Baden-Württemberg auch ein Wolf erschossen worden – der Täter wurde nie gefasst. Foto: dpa/Ingo Wagner

Die Männer, die in Rheinland-Pfalz zwei Polizisten getötet haben, könnten Wilderer sein. Auch im Südwesten werden immer wieder illegal Rehe geschossen. Und manchmal sogar ein Wolf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Mörder der beiden Polizisten, die am Montag bei Kusel in Rheinland-Pfalz ein Auto kontrolliert hatten und dabei erschossen wurden, könnten Wilderer gewesen sein. Denn im Kofferraum des Wagens lag laut Medienberichten totes Wild, und bei einem der festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen Wildhändler aus dem Kreis Neunkirchen im Saarland. Gibt es das also tatsächlich noch – Wilderei?