1 An der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen soll es zu den sexuellen Belästigungen gekommen sein. (Archivbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Polizist soll an der baden-württembergischen Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen Kolleginnen sexuell belästigt haben. Medienberichten zufolge wurde der Mann, der dort als Dozent tätig gewesen sein soll, suspendiert.









An der baden-württembergischen Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gibt es Medien zufolge Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Ein Polizist, der dort als Dozent tätig gewesen sein soll, sei wegen grenzüberschreitenden Verhaltens gegenüber Polizistinnen vom Dienst suspendiert worden, berichteten die Tageszeitungen „Badische Zeitung“, „Badische Neueste Nachrichten“ und andere Medien am Samstag.